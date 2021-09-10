В африканском Камеруне выпал град со снегом. Непогода накрыла западную часть страны. В населенных пунктах Бана и Баку толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.

По словам мэра Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата. Об этом сообщает телерадиовещательная компания CRTV.

После выпадения снега и града, оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.

Фото: twitter.com



Министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо назвал снег "проклятьем", которое "разрушит сельское хозяйство".

Ранее мы писали о том, что в субботу, 7 августа, на трассе "Одесса-Николаев" дорогу засыпало снегом. Проезжающие там водители показали - природный катаклизм накануне повалил деревья, а поля затоплены водой.

Кроме этого, в конце июля в Бразилии также ударили внезапные морозы. Это нехарактерно для страны, где в местную зиму с июня по август столбики термометров редко опускаются ниже +13 градусов Цельсия. Подобная ситуация настигла и районы центральной части Южно-Африканской Республики, где установили рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег.