В среду, 22 сентября, в день, который астрономы называют днем осеннего равноденствия, в Украину придет астрономическая осень. При этом в Карпатах ожидаются заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра дневная температура воздуха составит от +6 до +12 градусов. При этом в южных регионах, Донецкой и Луганской областях столбики термометров покажут +10...+14 градусов. Ночью завтра будет прохладно, температура воздуха ожидается от +1 до +6 градусов.

"При прояснениях возможные заморозки на почве (кроме юга, востока и Закарпатья). Если будет плотная облачность, то вероятность заморозков существенно уменьшается", - добавила синоптик.

В Карпатах в среду температура воздуха опустится ниже нуля. Также там ожидается мокрый снег. На остальной территории Украины будет повышенная влажность воздуха. Ожидается небольшой периодический дождь и туман.

В Киеве 22-го сентября будет облачно и сыро. Ожидаются осадки в виде дождя. Днем ​​завтра в столице ожидается от +7 до +9 градусов.

"Потеплеет в Украине ближе к выходным, следующая неделя еще порадует солнышком с высокими градусами", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, что по прогнозам синоптиков, с середины сентября ожидается снижение до +13-15 градусов. А в октябре ожидаются заморозки и снег.

Также сообщалось, когда наступит бабье лето.