В Украину продолжается поступление холодного воздуха с северо-запада, поэтому в четверг, 23 сентября, практически на всей территории страны снова будет прохладно. При этом синоптики отмечают, что облачность в дневные часы не даст воздуху прогреваться, но зато ночью она убережет нас от заморозков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь. А в Карпаты ночью накроет дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Также синоптики предупреждают о настоящей зиме в Карпатах - ночью там прогнозируют до пяти градусов мороза, а днем до +6.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +2-7 градусов, а в дневные часы потеплеет до +​​7-12 °, в южных и восточных областях ночью +4-9, а днем ​​+10-15 градусов.



К Киеве и области в четверг ожидается местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4-6, днем ​​около +10 градусов.

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