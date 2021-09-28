Вчера, 27 сентября, в Николаевской области произошла еще одна автомобильная трагедия. Здесь, на автотрассе Снегиревка - Калиновка (в районе села Широкое - Ред.) столкнулись микроавтобус и два тяжелых грузовика. В результате ДТП 4 человека погибли и 7 получили тяжелые травмы.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Николаевской области.

Трагедия произошла около 19:55. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек столкнулся с грузовиками DAF и КАМАЗ с прицепом.

66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29-и до 47-и лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Водители грузовых автомобилей 62-х и 47-и лет не пострадали", - рассказали в полиции.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУ НП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов полезные для следствия сообщить об этом по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или позвонить по номерам (063) 426 23 32, (050) 013 0148, 102", - попросили помощь в полиции.

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