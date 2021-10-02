В Польше в результате аварии на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой погиб украинец, который выполнял там дорожные работы.

Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Wp.pl.

Как пишет издание, украинец, который стоял перед припаркованным рабочим авто Volkswagen Transporter и рисовал горизонтальную разметку, был сбит грузовиком, который въехал в заднюю часть Volkswagen.

Из-за огромной силы удара украинец погиб на месте. Еще один рабочий был доставлен в клинику города Пулавы.

После ДТП начались следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Польше вблизи населенного пункта Жгув, что в Лодзинском воеводстве, произошло смертельное ДТП с участием украинцев - трое из них погибли. В автомобиле на польской регистрации ехали четверо граждан Украины, проживающих во Вроцлаве. Их автомобиль на высокой скорости влетел в электрический столб.

Незадолго до этого в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница, который находится на юго-западе Польши вследствие ДТП погиб украинец в возрасте примерно 30 лет. Водитель потерял контроль над автомобилем марки "Renault Scenic" - он съехал с дороги и перевернулся.