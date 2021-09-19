Сегодня, 19 сентября, рядом с польско-белорусской границей обнаружили тела трех человек.

Об этом в своем Твиттере сообщает в польская пограничная служба.

"Сегодня, 19 сентября, в приграничном с Беларусью районе обнаружены трупы трех человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дальнейшие действия по этому происшествию будет осуществлять прокуратура.

В свою очередь в белорусском пограничном комитете в это воскресенье сообщили, что возле деревни Лесное в метре от белорусско-польской границы нашли тело женщины без признаков жизни.

Возле трупа находились трое детей. Предположительный возраст - от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.

Белорусский погранкомитет добавил, что рядом с местом обнаружения тел на контрольно-следовой полосе присутствуют "явные признаки волочения тела из Польши в Беларусь".

В Следственном комитете Беларуси уточнили, что погибшая - гражданка Ирака , ей 39 лет. Женщину нашли без обуви, поэтому следствие не исключает версию смерти от переохлаждения.

Ранее в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки. Только с начала текущего месяца более 2100 человек предприняли попытку незаконно попасть в Польшу из Беларуси.

Кроме этого, в прошлом месяце на границе Беларуси и Литвы обнаружили избитого иракца. Мужчина умер на руках у белорусских пограничников. В Беларуси смерть мигранта на границе назвали "шокирующим убийством". Лукашенко пообещал помочь семье погибшего.