В Беларуси заявили, что с территории Украины неизвестные обстреляли пограничный знак республики.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного комитета Беларуси в среду, 15 сентября.

По данным комитета, белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины, вероятнее всего, из охотничьего ружья. По данным пограничников, инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

Во время осмотра пограничной заставы в Брестской области "Сваринь" пограничники обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба республики, о чем свидетельствуют фото, обнародованные на сайте пограничного комитета Беларуси.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Ранее мы рассказывали, что спецназовцы СБУ во время учений нашли схрон с боеприпасами на границе с Беларусью. Его обнаружили во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины. Спецназовцы изъяли из тайника боеприпасы.

Кроме того, сообщалось, в Министерстве иностранных дел захотели построить "стену" на границе с Беларусью.