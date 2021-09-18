Польское и литовское правительство ожидают от Беларуси дальнейших попыток дестабилизации. Страны заявили о подготовке к долговременному спору со своим соседом из-за строительства границы.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, белорусская сторона пытается вызвать миграционный кризис, которые сопровождается вторжением дезинформации, фейковыми новостями, различными видами пропаганды и кибератаками.

"Это акты агрессии, которые нас еще больше объединяют. Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны", - пояснил Моравецкий.

Кроме этого, польский премьер-министр считает, что Россия осознает, что "чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее нам навязать свою волю".

"Мы ожидаем дальнейших попыток дестабилизации - к сожалению, мы считаем, что из-за восприятия политической и геополитической ситуации вокруг нас, на нашей польско-белорусской, литовско-белорусской границе угрозы могут возрасти", - уточнил премьер.

Моравецкий добавил, что литовское и польское правительство готовятся "к сценарию долговременного спора вокруг наших границ".

"Мы укрепим эти границы путем нашего сотрудничества, а также усилим физическую защиту от нелегальной иммиграции, из которой режим Лукашенко сделал оружие", - сказал он.

Напомним, в середине сентября текущего года в Литве начнутся работы по строительству заграждения на границе с Беларусью. Это решение приняли в середине июня из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

К строительству заграждения присоединилась и Польша. Там заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.