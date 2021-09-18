Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс "белорусскими землями".

Об этом он заявил на форуме патриотических сил на "Минск-Арене", сообщает пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, Беларусь не претендует на территории других государств, поэтому "не напоминает, что Белосток и Вильно - белорусские земли".

"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли. Что Вильно - это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - заявил он.

Лукашенко выступал в День народного единства. Этот праздник в Беларуси отмечается начиная с этого года 17 сентября - в день нападения СССР на Польшу в 1939 году, в результате которого к стране были присоединены территории Западной Беларуси.

"Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство - незыблемые основы нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо, это навсегда", - добавил белорусский президент.

Напомним, в середине сентября текущего года в Литве начнутся работы по строительству заграждения на границе с Беларусью. Такое решение приняли в середине июня из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

В свою очередь в Польше тоже заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.