В середине сентября текущего года в Литве начнутся работы по строительству заграждения на границе с Беларусью.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на итоги заседания Правительственной комиссии по надзору за реализацией проекта во главе с премьером Ингридой Шимоните.

Строительство заграждения будет происходить в два этапа, первый из которых начнется уже в этом месяце. Всего заграждением планируется защитить около 500 км границы.

"Проект будет осуществляться в два этапа. Первый этап по строительству заграждения на наиболее проблемном участке протяженностью около 100 км в районе города Друскининкай начнется в середине сентября", - заявили в пресс-службе.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны. Они совпадают с внешними границами Евросоюза, в том числе около 680 км - с Беларусью.

Напомним, обсуждать установку заграждения на границе с Беларусью в Литве принялись в середине июня из-за наплыва нелегальных мигрантов. В этом году через границу с Беларусью в Литву их въехало более 4 000 человек.

Литовские пограничники планируют построить на границе с Беларусью забор из металлической сетки за два года. Стоимость такого проекта оценивают в 150 миллионов долларов. Гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью Литве направит Украина.