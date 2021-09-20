Шесть автомобилей повреждены в результате пожара на парковке, который произошел в Полтаве в ночь на понедельник, 20 сентября. Еще 10 автомобилей удалось спасти от огня. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Полтавской области, информация о пожаре на автостоянке на улице Огневской поступила 20 сентября в 00:25.

На место ЧП выехали 15 пожарных и три единицы техники. Пожар удалось локализовать через полчаса - в 00:51, а в 00:58 он уже был ликвидирован. Травмированных и погибших в результате этого ЧП нет.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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