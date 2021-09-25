Полицейские начали уголовное производство по факту поджога церкви в селе Иванчанка Болградского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Возгорание, в результате которого было повреждено здание и имущество культового сооружения, произошло 21 сентября. Огонь потушили местные жители, в пожаре никто не пострадал.

В Одесской области 12-летний школьник поджег церковь. Фото: полиция Одесской области

Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно над ним издевался.

Событие квалифицировали как умышленное повреждение имущества по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Сведения по факту поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку школьник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на его родителей, которые уже попадали в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст.184 КУоАП.

Сейчас следствие продолжается. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области школьнице грозит до 3 лет тюрьмы за сожжение сувенирного флага Украины.

Также мы информировали, что в Полтаве неизвестные подожгли стоянку, сгорели шесть автомобилей.