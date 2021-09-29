В Калифорнии шаманку Александру Суверневу обвиняют в разжигании лесного пожара, который уничтожил десятки построек и угрожал еще тысячам домов. Женщина в суде заявила, что пожар начался случайно - когда она кипятила медвежью мочу.

Об этом сообщает New York Post.

30-летней Суверневой грозит до девяти лет тюрьмы за лесной пожар, в результате которого были уничтожены 3,5 тысячи гектаров леса, 41 дом и 90 небольших построек, считают официальные лица. Однако женщина не признала себя виновной.

Огонь вспыхнул 22 сентября в округе Шаста на севере Калифорнии. По словам Суверневой, в тот день она продолжала свое путешествие пешком в Канаду. В пути ее замучила жажда. Она наткнулась на лужу, которая, по ее мнению, была медвежьей мочой.

Сувернева попыталась отфильтровать жидкость чайным пакетиком, но это у нее не вышло. Тогда она решила выпарить мочу, вскипятив содержимое лужи на костре.

Шаманка попыталась развести огонь - и опять ее постигла неудача, так как, по ее заверению, все вокруг было сырым. В результате Александра выпила мочу и пошла дальше в горы. Пока она поднималась, начался пожар.

Сувернева попала в огненную ловушку среди кустов, и ей пришлось вызывать спасателей. После небольшого медобследования Александру попросили показать содержимое сумки и карманов. У нее нашли баллончики с углекислым газом, зажигалку и, по данным отчета спасателей, некий "пакет, содержащий зеленолистное вещество, которое Сувернева курила в тот день".

Между тем рабочие карьера сообщили полиции, что видели, как женщина бросила два небольших баллончика с CO2, которые соответствовали найденным в ее сумке.

Александру подозревают и в других поджогах, но ее адвокат говорит, что у шаманки может быть ментальное расстройство или проблемы, связанные с употреблением наркотиков.

Сейчас Сувернева арестована. Ей назначен залог в 150 тысяч долларов. Следующее судебное заседание по ее делу состоится 5 октября.

30-летняя Сувернева родилась в семье инженеров и живет в городке Пало-Альто (Калифорния), где и закончила школу. Она получила степень бакалавра в знаменитом Калифорнийском технологическом институте, преподавала йогу, фортепиано и химию.

Александра - сертифицированный инструктор по подводному плаванию, а также ученый, изучавший медицинскую химию в Государственном университете Нью-Йорка. Она работала научным сотрудником в биотехнологических компаниях Gilead Sciences в Фостер-Сити и Nanosyn в Санта-Кларе. Она училась в Государственном университете Нью-Йоркского колледжа наук окружающей среды и лесного хозяйства (SUNY ESF) в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США), где получила степень доктора философии по химии окружающей среды и работала в качестве дипломированного научного сотрудника и ассистента по обучению. В своем LinkedIn Сувернева называет себя шаманом.

Вообще в Калифорнии лесные пожары случаются очень часто. В 2018 году там произошел пожар, который стал крупнейшим в истории региона.

Огонь бушевал там и летом прошлого года.