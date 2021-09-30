Президент Украины Владимир Зеленский инициирует подписание трехлетнего тарифного меморандума с местными властями, который позволит не повышать коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона. Об этом глава государства заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По словам Зеленского, предложенный им документ предполагает, что тарифы останутся стабильными, несмотря на катастрофический рост мировых цен на энергоносители.



"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа… Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену - больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену … потому я считаю, что это важно, правильно", - заверил Зеленский.

По его словам, добиться такого результата удалось совместной работой "Нафтогаза Украины", правительства и местных властей.

"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума (по тарифам - Ред.). Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", - сказал президент.

Напомним, в начале недели президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с мэрами городов, чтобы обсудить тарифы на отопление. Традиционно тарифный вопрос в Украине болезненный накануне начала отопительного сезона. Но этой осенью ситуация становится критической. Если центр и местная власть не договорятся, волна роста платежек ожидается по всей стране. Согласно постановлению НКРЭ, тарифы на отопление утверждают местные власти. Теплокоммунэнерго по всей стране предупреждают, что им придется поднять тарифы на тепло.

При этом лично президент Владимир Зеленский, глава правительства и руководство НАК "Нафтогаз" в унисон обещают, что тарифы не будут повышаться до конца отопительного сезона. Как стало известно "Стране", правительство настаивает, чтобы разницу в платежках компенсировали местные власти - из бюджета городов. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны".

