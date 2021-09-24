Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины на этой неделе снова начали снижаться на фоне пришедшего в страну похолодания.

Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики Украины.

В частности, если на утро 21 сентября запасы на складах ГК ТЭС были 857,9 тысяч тонн, то к 22 сентября они снизились до 851,1 тысяч тонн, 23 сентября – до 829,9 тысяч тонн, 24 сентября – до 812,6 тысяч тонн.

При этом на протяжении первых 20 дней месяца запасы угля демонстрировали тенденцию роста, в частности, на 1 сентября они составляли 738,3 тысяч тонн, на 10 сентября – 778 тысяч тонн, на 20 сентября – 852,6 тысяч тонн.

Данные Минэнерго Украины

Утвержденный министерством план-график накопления угля предусматривает, что на 1 сентября запасы на ГК ТЭС должны составлять 1,6 млн тонн, на 10 сентября – 1,87 млн тонн, на 20 сентября – 2,17 млн тонн, на 24 сентября – 2,29 млн тонн.

По данным Укрэнерго

Ранее "Страна" сообщала, что Украина ожидает в ближайшие месяцы прибытия в страну судна с 75 тысячами тонн угля из США. О поставке этого груза перед стартом отопительного сезона договорились компания "ДТЭК Энерго" и государственная структура "Центрэнерго".

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