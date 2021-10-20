Кабмин 20 октября начался с самых горячих тем - коронавируса и отопительного сезона. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что вызовы по ковиду для Украины сейчас самые большие за все время пандемии, пять областей уже в красной зоне, на очереди - другие регионы.

Денис Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться, отметив, что 94,2% тех, кто на прошлой неделе попал в больницы с ковидом - не получили ни одной дозы.

Шмыгаль сказал, что темпы вакцинации сейчас ускорились, особенно в красных зонах - вчера за день было введено 225 тысяч доз. Перед местными властями поставлен план довести вакцинации до 1,5 млн в неделю - это позволит до конца года привить большинство взрослого населения.

Также Денис Шмыгаль заверил, что локдаун по всей стране вводить не собираются. Даже в красных зонах бизнес будет работать, но при условии 100%-й вакцинации сотрудников и клиентов.

Но такие показатели пока - на уровне фантастики. Как реально соблюдаются ограничения красной зоны мы уже писали - есть многочисленные случаи, когда их просто игнорируют.

Что касается отопительного сезона, то, как заверил Денис Шмыгаль, все под контролем. Газа, по словам премьера, хватит (хотя эксперты утверждают обратное).

Примечательно, что премьер-министр говорил об энергетическом кризисе только применительно к Европе, хотя он по полной разворачивается и в Украине. Бизнес уже бьет тревогу и не понимает как работать с рекордными ценами на газ.

Разбирались, что еще принял Кабмин 20 октября.

Добыча полезных ископаемых

С подачи министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского, который оказался в шаге от отставки, Кабмин утвердил новый законопроект. Он вносит изменения в государственную программу развития минерально-сырьевой базы до 2030 года.

Эта программа была утверждена еще в 2011 году, и, как сказано в пояснительной записке, на сегодня уже требует актуализации. Финансирование по данной программе идет скудное - не более 20% от потребностей. Ежегодное финансирование снизилось с 1,2 млрд гривен в предыдущие годы до 40 млн в 2020 году.

Соответсвенно, мероприятия, прописанные в программе, выполнялись лишь частично, а более трети объектов переданы частникам или размещены на неподконтрольных территориях.

Новый проект предусматривает концентрацию финансирования на приоритетных направлениях. Средства будут идти на поисковые и оценочные работы с целью выявления инвестиционно привлекательных объектов. Дальнейшие работы уже не будут финансировать из бюджета - вкладываться в них должны будут разработчики - на условиях инвестиционного риска. Государство обеспечит только "прозрачные и стабильные регуляторные условия".

Приоритетными признаны разработки по нефти, газу, урану и руды. Кабмин ежегодно будет обновлять списки полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение.

Другим законопроектом на эту тему предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс - прописать создание Государственного фонда развития минерально-сырьевой базы, который будет наполняться за счет ренты на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (0,5%), ренты с добычи нефти, газа (1%), сбора за выдачу спецразрешений на использование недр (25%).

Новые полномочия АРМА

Кабмин утвердил законопроект, который существенно расширяет полномочия Агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными коррупционным путем (АРМА). В частности, АРМА получит расширенный доступ к Единому реестру досудебных расследований, реестрам и банкам данных, в том числе, сведениям, содержащим конфиденциальную информацию.

Также представители АРМА смогут беспрепятственно получать доступ на государственные и коммунальные предприятия и другие объекты. По действующему законодательству АРМА имеет прямой доступ только к помещениям государственных органов и органов местного самоуправления.

Вывоз мусора подорожает

Кабмин внес изменения в порядок формирования тарифов на услуги по вывозу мусора. В частности, прописали, что коммунальщики могут включать в тариф так называемую инвестиционную составляющую - средства на амортизацию техники, финансирование на развитие и др. Для потребителей такие изменения в формулу значат лишь одно - за вывоз мусора придется платить больше.

Как будут шить государственные флаги

Правительство утвердило Порядок изготовления государственного флага. В частности, установлены требования к ткани, метод получения цветных полос, раскроя полотна и его сшивания, недопустимые дефекты и др.

К примеру, указано, что лицевая и изнаночная части флага должны быть идентичными, соотношение ширины и длинны - два к трем и др. Такие флаги используются для военных похоронных ритуалов.

"Спецприбор" уже не национальное достояние

Кабмин сегодня хотел пересмотреть перечень научных объектов со статусом национального достояния. В частности, из него планируется вычеркнуть "Спецприбор" на базе завода "Арсенал" (как указано в пояснительной записке, из-за разукомплектации) и научный объект "Коллекция старопечатей Педагогического музей Украины" (из-за утраты уникальности). Но в последний момент министр образования Сергей Шкарлет отозвал проект - его будут дорабатывать еще неделю.

Стандарт для ПТУ

Правительство утвердило государственный стандарт профессионально-технического образования. Ставка делается на так называемый подход формирования компетентностей - знаний и умений, необходимых для той или иной специальности. Выпускнику ПТУ, который успешно сдаст экзамен, будут присваивать уровень "квалифицированный работник" с указанием разряда.

На основании госстандарта будут разработаны государственные стандартны для конкретных профессий (с указанием учебных программ, необходимых компетенций и др.). Эти стандарты станут обязательными для всех ПТУ.

Трансплантации в иностранных клиниках

Кабмин внес изменения в порядок транспортировки анатомических материалов. Речь идет об органах для трансплантаций. Самое важное нововведение - разрешили вывозить за пределы страны анатомические материалы, а именно верхние и нижние конечности. Вывозить их сможет Украинские центр трансплант-координации - для проведения трансплантации конечностей в иностранных клиниках участникам боевых действий (если такие трансплантации нельзя провести в Украине). В пояснительной записке указано, что в очереди на трансплантации - около 1200 украинских военнослужащих.

Экзамены для студентов-медиков

С подачи Минздрава Кабмин внес изменения в правила проведения экзамена для студентов-медиков "КРОК". Так, указано, что финансирование на разработку экзаменационных материалов идет из госбюджета только для студентов, которые учатся за бюджетные средства, а контрактники оплачивают все сами.

Вузы будут оплачивать Центру тестирования при МОЗ затраты на подготовку и проведения не только "КРОКа", но и экзамена по английскому языку профессиональной направленности и международного экзамена по основам медицины.

Понятно, что вузы станут включать эти затраты в стоимость обучения для студентов-контрактников, то есть, контракты в медицинских университетах могут подорожать.

С подачи НКРЭ Кабмин изменил порядок расчетов за распределение газа

Так, операторы газораспределительных сетей должны будут создавать специальные счета, на которые будут зачислять средства за распределение газа, уплаченные потребителями. И уже оттуда деньги будут идти Оператору ГТС.

Таким образом, можно будет проконтролировать, чтобы газовщики не пускали деньги от потребителей на другие нужды, а исправно оплачивали долги перед Оператором ГТС.

Более того, НКРЭ будет устанавливать нормативы распределения средств со спецсчетов и доводить их до ведома уполномоченных банков. То есть, речь идет о безакцептном списании средств со счетов газовщиков. Как указано в пояснительной записке, это позволит улучшить финансовое состояние Оператора ГТС.

Соглашение с ОАЭ

Кабмин утвердил Соглашение с ОАЭ о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом. Оно было подписано в феврале этого года, но требовало согласования правительства.

В Соглашении прописан обмен информацией между правоохранительными органами Украины и ОАЭ (в том числе, по отмыванию средств), обмен опытом, учебными программами и курсами и др.

На Донбасс и Крым можно будет вещать дешевле

Кабмин изменил формулу определения суммы лицензионного сбора за выдачу разрешений на вещание. Важное изменение - размер лицензионного сбора для вещателей, которые покрывают территорию Донбасса и работают в регионах, граничащих с Крымом, уменьшат на 70% (но это не касается провайдеров, которые работают по всей Украине).

Также в этих регионах можно будет временно продолжать вести аналоговое вещание (не переходить на цифровое). За продление лицензий на вещание по Донбассу и Крыму плату уменьшат на 90%, а за использование технологии ОТТ - на 80%.

Новые претенденты на возмещение НДС

В Украине расширится список претендентов на возмещение НДС. Кабмин добавил в него дипломатические миссии, которые платят налог на добавленную стоимость поставщикам товаров и услуг, закупленных в рамках международных проектов гуманитарной помощи нашей стране. В пояснительной записке указано, что такие преференции по НДС предусматривают международные договора.

Впрочем, в Украине возмещение НДС в последние годы обросло многочисленными коррупционными схемами. Но в новом документе эти риски почему-то не учтены.

Электронная прописка

Кабмин внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в бюджете по программе "Электронное управление".

Так, бюджетные деньги теперь можно будет потратить на закупку технических средств для регистрации места проживания и снятия с нее в электронной форме. Минцифры должно будет отчитываться по тратам перед Минфином.

Регионам переделили деньги

Кабмин внес изменения в перечень инвестпрограмм, которые могут реализовываться в этом году за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Общий бюджет ГФРР увеличили почти на 30 млн (до 4,5 млрд). Но некоторым областям финансирование порезали. Так, Винницкая область получит меньше на 620 тысяч (131,2 млн), Львовская область - на 350 тысяч. Херсонской области денег, наоборот, добавили - 147,6 млн вместо 121,6 млн. Также переписали списки самих проектов, одни объекты вообще вычеркнули (как, например, строительство школы в Путивльском районе Черновицкой области более чем на 11 млн), другие добавили (скажем, новую школу в Херсоне почти за 26 млн).

В пояснительной записке указано, что деньги перераспределили после консультаций с регионами.

Таможенникам отдадут конфискованные авто

Таможенники получат четыре автомобиля, которые сейчас находятся под арестом на таможенных складах. Речь идет об авто, по которым зафиксировано нарушение порядка ввоза. По закону их можно реализовать или передать в бесплатное пользование. Поэтому решили отдать авто аппарату Государственной таможенной службы. Марки и модели авто не указаны, но в пояснительной записке отмечается, что машины старше пяти лет (годы выпуска с 2009 по 2014), а их общая стоимость составляет 953,4 тысячи гривен, то есть в среднем около 240 тысяч гривен за авто. Но с учетом того, что машины не растаможены (то есть, с них не платился акциз) речь может идти об иномарках среднего класса.

Коломойский победил Кабмин

Коломойский окончательно отбил у Минобороны взлетно-посадочную полосу и объекты недвижимости, которые принадлежат "Днепроавиа". Кабмин сегодня отменил свое постановление от 2015 года о передаче этих объектов Минобороны.

Как указано в пояснительной записке, Фонд госимущества четыре года вел претензионную работу, пытаясь через суды разорвать договор купли-продажи пакета акций "Днепроавиа" ООО "Галтера" и вернуть его государству. Дошли до Верховного суда, который в прошлом году принял решение в пользу "Галтеры".

По итогу взлетно-посадочная полоса аэродрома Кайдаки в Днепропетровской области остается в собственности ООО "Галтера". ООО "Галтера"принадлежит ООО "Кельвис" по офшоркам, зарегистрированным на Кипре и в Белизе. ООО "Кельвис" в свою очередь также учреждено белизской компанией. Но на рынке "Галтеру" связывают с Игорем Коломойским.

"Е-ветеран" за 2,5 миллиона

Минветеранов получит 2,5 млн на разработку цифровой платформы для поддержки ветеранского предпринимательства (G2VEI). Соответствующее решение утвердил Кабмин.

На площадке будут рекламироваться товары и услуги от ветеранских бизнесов, подаваться информация о учебных программах, курсах и т.д. Общий бюджет проекта - 5,6 млн, но на этот год необходимо 2,5 млн. За них планируют разработать проектные решения и программное обеспечение, провести техническое проектирование и т.д.

Деньги на ЦНАПы

Кабмин перераспределил порядка 14,4 млн из более 230 млн государственной субвенции на развитие центров административных услуг. Соответствующее решение утвердило правительство. Ранее было отобрано 165 общин, которые получают деньги в этом году, но по некоторым наметилась экономия, а другим денег, наоборот, не хватает. Поэтому субвенцию решили перераспределить.

При этом для 59 общин финансирование урежут, а 4 - добавят.

Кабмин определился, как будут собирать деньги за распределение газа и вывоз мусора, расширил перечень претендентов на возмещение НДС, переделил миллионы гривен бюджетных средств между регионами.