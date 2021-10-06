Кабмин 6 октября ожидаемо начался с двух самых горячих тем - коронавируса и отопительного сезона.

По коронавирусу новости неутешительные - статистика стремительно ухудшается. Что заставляет власти разворачивать новые койко-места и привлекать дополнительный медперсонал.

Уже вскоре несколько областей попадет в красную зону, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он напомнил: это значит, что кинотеатры, рестораны, спортзалы, ТЦ смогут работать только по ковид-сертификатам и при 100% вакцинации работников и посетителей. А школы - при условии полной вакцинации3 всего персонала. На сегодня обеспечили только условие желтой зоны - одну дозу вакцины получило 81% педагогов.

Что касается отопительного сезона, то Кабмин, едва ли впервые, признал энергокризис, заметив рекордные цены на газ в Европе (а они уже близятся к 2 тысячам долларов за тысячу кубов). При этом никакого решение по сдерживанию этого кризиса для Украины правительство пока не представило (не факт, что оно вообще есть). Озвучили только планы поручить "Нафтогазу" увеличивать добычу газа (пока она только падает).

Но в целом газа на отопительный сезон, по словам министра энергетики Германа Галущенко, хватает (сезон хотят начать с объемом 19,2 млрд кубов, сейчас его около 19 млрд). Хотя, эксперты утверждают, что, если зима будет холодной, газа может не хватить.

Разбирались, что еще принял Кабмин 6 октября.

Новые пошлины на десятки товаров

В Украине хотят пересмотреть таможенные пошлины на ряд товаров.

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает изменение пошлин по более чем 90 товарным наименованиям.

Пересмотр ставок связан с унификацией налогов по схеме ВТО. В списке товаров, по которых будет меняться пошлина рыба, мясные продукты, семена, битум, электронные термометры, разного рода пленки, плиты и листы (из полимеров, пластмассы и пр,), автомобильные комплектующие и др.

Как говорится в пояснительной записке, вопрос с пошлинами возник потому, что импортеры зачастую играли на разных ставках налогов на похожие товары.

И за счет этого экономили на пошлинах. Скажем, филе трески облагается пошлиной в 5%, а мороженное филе с содержанием соли менее 12% для длительного хранения - 0%. То же самое с мясными субпродуктами. Те, что пригодны для потребления в рационе людей, облагаются пошлиной в 15%, а те, что непригодны - 0%. Но визуально увидеть разницу в товаре не так просто, чем и пользуются импортеры.

По итогам пересмотра ставок на более чем 50 товарных наименований они вырастут. Скажем, на краски и лаки - более чем вдвое (с 3% до 6,5%), на клеи - с 5% до 6,5%, точно так же на трубы и шланги - с 5% до 6,:%. Плиты и листы с пластмассы, которые сейчас заезжают в Украину по ставке 2%, станут облагать пошлиной в 5%.

Запчасти к кондиционерам хотят облагать пошлиной в 5%, тогда как сейчас - 0%. На трансформаторы пошлина вырастет с 0% до 10%. Что, помимо «унификации ставок ввозных пошлин», поясняется еще и лоббизмом. Как указано в пояснительной записке, таким образом хотят поддержать отечественных производителей.

Это принесет в бюджет дополнительно порядка 250 млн гривен в год, а вот потребителям стоит готовится к очередному витку цен, так как новые пошлины импортеры станут закладывать в розничные цены.

Есть и товары, на которые пошлины снизят. К примеру, на нефтяной битум - с 10% до 2%, а сырное фондю - с 10% до 5%.

Тюрьма за экологию

В Уголовный кодекс могут внести новые статьи - за экологические преступления. Соотвествующий законопроект согласовал Кабмин. В частности, уголовными могут стать статьи "нарушение правил заготовки древесины", "незаконная перевозка, хранение и сбыт древесины", "незаконный ввоз или вывоз объектов растительного и животного мира".

По этим статьям хотят предусмотреть сроки от 1 до 3 лет.

Также на уголовку потянет сокрытие информации о радиационном фоне, загрязнении земель, продуктов, состояние заболеваемости населения и др. Если это причинит ущерб в значительном объеме, хотят предусмотреть штраф в 3-4 необлагаемых минимума или тюремный срок до трех лет.

Новые правила выезда детей за границу

Кабмин утвердил ряд законопроектов, касающихся прав родителей. В частности, одобрили проект о вывозе ребенка за границу. Речь идет о спорных выездах, когда один из родителей против, и добился решения суда в свою пользу. Для таких случаев хотят предусмотреть статью в админкодексе - если один из родителей нарушил решение суда по вывозу ребенка за пределы Украины, ему выпишут штраф в 100-200 необлагаемых минимумов. Если один из родителей не проинформирует другого о вывозе ребенка - штраф составит 50-150 необлагаемых минимумов.

Еще один проект касается разрешения от одного из родителей на выезд ребенка (скажем, если он путешествует в сопровождении другого родителя). Сейчас такие разрешения нужно заверять у нотариуса, а это время и деньги. В проекте предлагается предусмотреть подачу такого разрешения через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Причем, такие разрешения можно будет давать на длительные сроки - до трех лет.

Интересно, что если один из родителей против выезда ребенка, он может обратиться в суд, то только при условии, что не имеет задолженности по уплате алиментов.

Также прописали случаи, когда разрешение второго родителя не потребуется - по решению суда, если ребенок или один из родителей иностранец, наличие у одного из родителей долгов по алиментам более чем за три месяца и др.

Договора по янтарю

Кабмин, спустя более года после легализации добычи янтаря, утвердил типовой договор на проведение разведки и добычи на участках янтароносных недр.

Как указано в пояснительной записке, земельный кодекс был дополнен пунктом, согласно которому собственнику специального разрешения можно использовать участок на основании договора на разведку и добычу. Но до сих пор формы такого договора нет. Проект договора уже подавали на Кабмин в прошлом году, но его так и не утвердили. Что тормозит разведку и добычу янтаря.

Повышение штрафов за вылов рыбы

В Украине повысили таксы, которые применяются при подсчете убытков от незаконного вылова рыбы.

Скажем, если раньше за вылов гибридов осетровых рыб светил штраф в 150 необлагаемых минимумов, то сейчас — 1110 (то есть больше 17 тысяч даже за одну рыбину). По катран акуле таксу увеличили с 7 до 159 необлагаемых минимумов, по морскому лису - с 2 до 24, по форели - с 20 до 425. За незаконный вылов дунайской сельди придется заплатить 147 необлагаемых минимумов вместо 10, тюльки - 3 необлагаемых минимума вместо одного, карася - 93 минимума вместо одного и т,д.

То есть, по большинству видов рыбы ставки повысили, причем по некоторым - очень существенно.

Как поясняют в Кабмине, причина повышения таксы - существенное ухудшения ситуации с запасами и возобновлением водных биоресурсов. Попросту говоря - браконьеры активно опустошают акваторию.

Полиграф для ГБР

Кабмин принял постановление, которым меняет правила проведения обязательного психофизиологического исследования с применением полиграфа в Госбюро расследований.

В документе расширен перечень болезней, которые позволяют отсрочить проверки. Сейчас это острый период соматических заболеваний, острый болевой шок или интоксикация. В новой версии в перечень включили также инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые или дыхательные проблемы и «другие состояния, которые не допускают возможности проведения исследования». Собственно, под эту формулировку можно подвести все, что угодно, вплоть до переутомления и стресса.

Также увеличили время проведения исследования - с часа до двух.

Льготный режим для кино

Представители киноиндустрии, которые в последнее время и так получают щедрое госфинансирование, теперь могут рассчитывать еще и на освобождение от части налогов.

Речь идет об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт товаров, которые предназначены для кинематографической деятельности. Постановление, предусматривающее внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс, принял Кабмин.

4 тысячи сотрудников и 50 авто. Как будет работать БЭБ

Кабмин определился как будет работать БЭБ - утвердили штатное расписание и материально-техническое обеспечение. Согласно постановлению Кабмина, в аппарате Бюро будет работать 700 человек, в территориальных органах - 3,3 тысячи. При этом лимит авто для аппарата - 3 машины, для территориальных подразделений - 46.

На электроэнергию ищут инвесторов

Кабмин упростил требования к инвесторам, готовым вложиться в строительство генерирующих мощностей, в частности, высокоманевренную генерацию, которой, как указано в пояснительной записке, Объединенной энергосистеме катастрофически не хватает.

Для потенциальных инвесторов уменьшили стоимость гарантийного обеспечения участия в конкурсе, дали право привлекать поручителей, упростили требования к подготовке конкурсных предложений.

Также инвесторам хотят давать гарантии по своевременной оплате и увеличить тариф на сумму, прописанную в договоре.

Проверки по субсидиям

Минсоцполитики хочет усилить проверки получателей социальных пособий, в том числе, субсидий.

С подачи министерства, соответствующее постановление принял Кабмин.

В частности, прописано, что контроль за правильностью назначения субсидий будет осуществлять Нацслужба по социальным услугам.

Если решение о назначении субсидии принимается на основании обследования жилищных условий претендента, обязательно должен составляться акт.

При этом из действующего порядка убрали пункт о том, что выплаты субсидий прекращаются, если социальные инспектора обнаружат во время выборочного обследования, что получатель живет богаче, чем пытался представить, и получил компенсацию по ЖКХ незаконно.

Также прописали, на что может идти соцпомощь на ребенка - на оплату услуг патронажного воспитателя и ЕСВ за него, на содержание ребенка в патронажной семье и пр.

Как переписали пенсионный бюджет

Кабмин внес изменения в бюджет Пенсионного фонда.

Это связано с дополнительными выплатами,в частности, по пенсиям военных на 18,5 млрд гривен, доплаты некоторым пенсионерам -силовикам на 5,3 млрд и др.

При этом ПФ ожидает увеличение доходов по ряду статей, в частности, по ЕСВ - с 293,9 до более 306 млрд. В итоге общий бюджет ПФ незначительно вырастет - с ожидаемых 327 млрд до 340,2 млрд. Но увеличится также государственное финансирование на покрытие дефицита ПФ - с 167,3 до 172,7 млрд.

Ощие доходы ПФ таким образом увеличиваются с 498,3 до почти 517 млрд гривен.

Расходы ПФ вырастут с планируемых 498,3 млрд до 516,8 млрд.

То есть, денег должно хватить, но совсем впритык. Скажем, если будут просрочки по ЕСВ, Фонду снова придется одалживать у Госказначейства или просить денег из госбюжета.

Автошколы будут учить по-новому

Кабмин внес изменения в учебные программы для водителей. Теперь в автошколах станут учить по-новому, как в Европе.

В теоретическую часть добавят такие предметы как этика водителя транспортного средства, медицинское обеспечение. Практический блок будет включать, собственно, практику вождения и специальные положения относительно категорий.

При этом автошкола может менять до 20% тем по собственному усмотрению. Заниматься в автошколе можно будет не более 5 часов в день.

По итогу выпускники должны будут знать: правила дорожного движения, особенности посадки и высадки пассажиров, требования к документам, основы предоставления медпомощи и др.

Реклама вакцинации

Кабмин выделил 25 млн гривен на кампанию по «популяризации вакцинации». В пояснительной записке указано, что необходимость рекламы связана с низкими темпами вакцинации. Но вот помогут ли деньги ускорить вакцинацию или их просто освоят - вопрос пока открытый. При общем недоверии украинцев к системе здравоохранения и отсутствии гарантий компенсацией за побочку от прививок, реклама может и не сработать.

Программа психического здоровья

Кабмин утвердил план релизации Концепции в сфере психического здоровья нации.

Так, в следующем году ждут региональных планов по психическому здоровью, разработке законопроекта на эту тему, в 2023 году перепишут положение о судмедэкспертизе по психиатрии и профстандарты для отрасли и др. Также планируются программы по предотвращению самоубийств, в частности в армии.