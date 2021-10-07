В Киеве утром в четверг, 7 октября, началась акция протеста профсоюзов против продвижения антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законодательных инициатив. Участники акции с Майдана прошли к зданию Кабмина и Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Движение автомобильного транспорта по улице Крещатик и Грушевского перекрыто. Перед колонной протестующих идут кинологи и взрывотехники.

Кроме того, силовики выставили кордон перед Верховной Радой.

Сейчас протестующие профсоюзы подошли к Кабмину, они хотят передать свои требования правительству. После чего протестующие должны направятся к Верховной Раде.

Напомним, участники выдвигают ряд требований к Верховной Раде, правительству и работодателям Украины. В частности - повышение минимальной зарплаты и пенсий, а также прекращение рассмотрения изменений законодательства о труде в части упрощения увольнения работников.

Вот каковы требования профсоюзов:

- Принятие нового Трудового кодекса, который защитит людей труда.

- Власть - руки прочь от имущества общественных организаций и профсоюзов!

- Гарантировать обеспечение конституционного права граждан на полную и продуктивную занятость, достойную оплату труда, безопасность и здоровье работающим.

- Доступные для населения справедливые цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги.

- Свободный рынок энергоносителей не должен уничтожать отечественную промышленность, рабочие места и социальную сферу.

- Для сокращения бедности и социального неравенства утвердить Госбюджет Украины на 2022 с безусловным соблюдением определенных законами Украины размеров денежных выплат и социальной защиты граждан, в частности:

- Размер минимальной заработной платы - 6 900 грн.

- размер минимальной пенсии - 3 600 грн.

- размер должностного оклада первого тарифного разряда в бюджетной сфере -6 500 грн.

- К концу этого года выплатить задолженность 140 тысячам работников заработную плату в размере почти 4 млрд. гривен.

- Принять на VI сессии Верховной Рады Украины законопроекты, которыми будут гарантированы выплаты работникам в случае банкротства предприятия.



- Обеспечить полную и своевременную выплату больничных, декретных, социальных услуг и пенсий! Прекратить огосударствление самоуправляющихся фондов общеобязательного социального страхования, ликвидировать дефицит их бюджетов и Пенсионного фонда.



- Обеспечить конституционное право на качественную доступное образование, медицинские услуги, право молодежи на первое рабочее место и молодой семьи на жилье.

Ранее мы подробно рассказывали, какие требования выдвинули профсоюзы к власти.

Также сообщалось, как профсоюзы требовали повышения зарплат.