Профсоюзы выдвинули свои требования. Фото: Facebook/ educationworkers

Федерация профсоюзов Украины к акции протеста во всемирный день действий за достойный труд (7 октября) выдвинула ряд требований к Раде, правительству и работодателям Украины. В частности - повышение минимальной зарплаты и пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Требования профсоюзов обращены к правительству Украины, парламенту, работодателям и бизнес ассоциациям. Среди них:

  • прекратить принятие законопроектов №№ 5371 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты по упрощению регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшение административной нагрузки на предпринимательскую деятельность), 5388(о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по дерегуляции трудовых отношений) и  2681 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов).
  • принять новый трудовой кодекс.
  • гарантировать  обеспечение конституционного права граждан на полную и  продуктивную занятость, достойную оплату труда, безопасность и здоровье работающим.
  • установить для населения справедливые цены на украинский газ,  тарифы  на электроэнергию и коммунальные услуги;

Свободный рынок энергоносителей не должен уничтожать отечественную  промышленность, рабочие места и социальную сферу.

Кроме того, среди требований утверждение Госбюджета Украины на 2022 с безусловным соблюдением определенных законами Украины размеров денежных выплат и социальной защиты граждан, в частности:

  • минимальной заработной платы - 6900 (сейчас она составляет 6000. с 1 декабря будет поднята 6500 - Ред.) грн;
  • минимальной пенсии - 3600 грн ;
  • должностного оклада первого тарифного разряда в бюджетной сфере -6500 грн

Также профсоюзы требуют к концу этого года  выплатить задолженность 140 тысячам работников, которая составляет почти 4 млрд.гривен и принять на  VI  сессии Верховной Рады Украины законопроекты, которыми будут гарантированы выплаты работникам  в случае банкротства предприятия.

"Обеспечить   полную и своевременную выплату больничных, декретных, социальных услуг и пенсий!  Прекратить огосударствления   самоуправляющихся  фондов общеобязательного социального страхования,  ликвидировать дефицит  их бюджетов и Пенсионного фонда. Обеспечить  конституционное право на качественную доступную  образование,  медицинские услуги, право молодежи на первое рабочее место и молодой семье на жилье", - сказано в сообщении.

Отметим, что на улицы собираются выйти около 10 тысяч человек.

Напомним, украинским военным задолжали почти 1,5 млрд гривень выплат.

Также сообщалось, что по проекту бюджета в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 200 гривен. Сейчас минимальная зарплата составляет 6 000 гривен, а с 1 декабря текущего года ее поднимут до 6500 гривен.

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