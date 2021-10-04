Федерация профсоюзов Украины к акции протеста во всемирный день действий за достойный труд (7 октября) выдвинула ряд требований к Раде, правительству и работодателям Украины. В частности - повышение минимальной зарплаты и пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Требования профсоюзов обращены к правительству Украины, парламенту, работодателям и бизнес ассоциациям. Среди них:

прекратить принятие законопроектов №№ 5371 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты по упрощению регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшение административной нагрузки на предпринимательскую деятельность), 5388(о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по дерегуляции трудовых отношений) и 2681 (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов).

принять новый трудовой кодекс.

гарантировать обеспечение конституционного права граждан на полную и продуктивную занятость, достойную оплату труда, безопасность и здоровье работающим.

установить для населения справедливые цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги;

Свободный рынок энергоносителей не должен уничтожать отечественную промышленность, рабочие места и социальную сферу.

Кроме того, среди требований утверждение Госбюджета Украины на 2022 с безусловным соблюдением определенных законами Украины размеров денежных выплат и социальной защиты граждан, в частности:

минимальной заработной платы - 6900 (сейчас она составляет 6000. с 1 декабря будет поднята 6500 - Ред. ) грн;

) грн; минимальной пенсии - 3600 грн ;

должностного оклада первого тарифного разряда в бюджетной сфере -6500 грн

Также профсоюзы требуют к концу этого года выплатить задолженность 140 тысячам работников, которая составляет почти 4 млрд.гривен и принять на VI сессии Верховной Рады Украины законопроекты, которыми будут гарантированы выплаты работникам в случае банкротства предприятия.

"Обеспечить полную и своевременную выплату больничных, декретных, социальных услуг и пенсий! Прекратить огосударствления самоуправляющихся фондов общеобязательного социального страхования, ликвидировать дефицит их бюджетов и Пенсионного фонда. Обеспечить конституционное право на качественную доступную образование, медицинские услуги, право молодежи на первое рабочее место и молодой семье на жилье", - сказано в сообщении.

Отметим, что на улицы собираются выйти около 10 тысяч человек.

Напомним, украинским военным задолжали почти 1,5 млрд гривень выплат.

Также сообщалось, что по проекту бюджета в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 200 гривен. Сейчас минимальная зарплата составляет 6 000 гривен, а с 1 декабря текущего года ее поднимут до 6500 гривен.