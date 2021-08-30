Более шести тысяч сотрудников государственного "Приватбанка" будут уволены до 2024 года, а более 300 отделений будут закрыты.

Такие меры прописаны в утвержденной Кабмином стратегии развития этого финансового учреждения и должны привести его к целевой модели "хорошего" банка.

Таким образом, банк должен оставить 1250 отделений (по данным на 2020-й год их 1688), а обслуживать их будут около 15,5 тысяч сотрудников. Такая оптимизация предшествует приватизации банка.

Однако против увольнений выступил профсоюз "Приватбанка". Там выступили с предложением оптимизировать затраты на другие статьи расходов. В частности, речь идет о содержание автопарка, охраны и затрат на пиар и работу со СМИ.

Напомним, в июне Нацбанк утвердил австрийца Бьоша новым руководителем "Приватбанка".

Ранее "Страна" писала о том, что "Приватбанк" через газету "Голос Украины" сообщил о вручения иска на $600 миллионов к Коломойскому и Боголюбову.

Также мы сообщали, что в терминалах и банкоматах "Приватбанка" начались сбои и разбирались, какие действия нужно предпринять, когда застряли деньги.