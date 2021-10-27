В Вашингтоне рассматривают три кандидатуры на пост посла США в Украине - посол США в Пакистане Пол У. Джонс, посол США в Сербии Энтони Годфри, посол США в Словакии Бриджет Бринк. Однако назначение пока что блокируют, и связано это с попыткой сенатора Теда Круза ввести санкции против "Северного потока-2".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, который сейчас находится в Вашингтоне.

"Парадоксально, что нового посла не назначают и из-за борьбы за введение санкций против "Северного потока-2". Сенатор Тед Круз, борющийся против "Северного потока-2", блокирует назначение послов. Он хочет, чтобы американское правительство ввело против газопровода санкции. И поэтому блокирует согласование новых послов в Сенате", - сообщил Гончаренко.

Напомним, Энтони Годфри в качестве кандидата СМИ называли еще в июле. Тогда сообщалось, что на должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниеля Розенблюма. Тогда даже считали, что у Роземблюма больше шансов отправиться в Киев.

Ранее затягивание процесса назначения нового посла США в Украине связывали с коронавирусом.