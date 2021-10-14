Администрация Соединенных Штатов не будет вводить новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", который начали заполнять газом, во время президентства Джо Байдена.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет Politico.

По данным издания, сенатор-республиканец Тед Круз не один раз заявлял, что властям США "по закону полагается" ввести санкционные меры. Однако администрация дала понять, что никаких ограничений, пока на посту президента будет Джо Байдена не введут.

Напомним, в США решили не накладывать санкции на компанию Германии, которая занимается эксплуатацией трубопровода.

После этого США и Германия объявили о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". Кроме прочего, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

Между тем, более месяца назад российская компания "Газпром" заявила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря полностью завершено.

Также сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена. Он обвинил его в том, что Россия находится в шаге от полноценного запуска газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, ранее "Страна" подробно разбиралась, запустят ли "Северный поток - 2" в ближайшее время и собьет ли это цены на газ - в Европе и Украине, которые бьют рекордные показатели.