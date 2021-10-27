В Госдепе выступили с заявлением относительно позиции США по "Северному потоку-2" и том, как Штаты взаимодействуют с Украиной по вопросу газопровода сейчас.

В ведомстве отметили, что президент Джо Байден все так же считает, что российский газопровод является фактором нестабильности для Украины и Европы. Но, будучи не в состоянии помешать его достройке, американская администрация переключила внимание на уменьшение негативных последствий его завершения.

"Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершен - почти завершен. [Есть] осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и, возможно, только отсрочили бы его. Поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией, которая позволила бы нам продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может составлять "Северный поток-2", - цитирует пресс-служба Госдепа слова старшего советника Байдена по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохстейна.

Чиновник добавил, что Вашингтон находится на связи с европейскими странами и Украиной относительно поиска механизмов, которые позволили бы облегчить риски, которые могут возникнуть зимой.

Амос Хохстейн сказал также, что мир находится на пороге перехода к более чистой энергетике и выразил надежду на то, что в будущем Украина сохранит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу. По его мнению, фактором этого станут инвестиции в Украину, обозначенные совместным заявлением США и Германии, и интеграция Украины в европейскую электросеть.

В прошедшие выходные в Украине допустили, что Европа может дать добро на запуск газопровода без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями.

Накануне правительство ФРГ не увидело угроз в "Северном потоке-2" ни для себя, ни для Европы.