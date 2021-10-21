Президент РФ Владимир Путин оценил возможность увеличения поставок российского газа в Европу.

Об этом сообщают "РИА-Новости" в четверг, 21 октября.

По словам президента Российской Федерации, как только немецкий регулятор даст разрешение на поставку газа по "Северному потоку 2", Россия сможет уже на следующий день после получения разрешения начать поставку на 17,5 млрд кубов газа.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Оператора ГТС заявил, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность "Северного потока-2". Этими словами Сергей Макогон отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинская труба в ненадлежащем состоянии и может лопнуть в случае увеличения нагрузки.

Также мы писали, что Верховная Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС, кроме того усилить санкции против России и остановить российский газопровод "Северный поток-2". Рада призывает Европейский парламент безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток-2" как противоречащего нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам Энергетического сообщества, который несет риски для энергетической безопасности Европы.