Украинская ГТС может перекрыть мощности газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон в пятницу, 15 октября.

Глава Оператора ГТС заявил, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность "Северного потока-2".

Этими словами Сергей Макогон отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинская труба в ненадлежащем состоянии и может лопнуть в случае увеличения нагрузки.

Глава ГТС считает, что мощности газовой трубы Украины превосходят "Северный поток-2". Источник: Facebook/Сергей Макогон

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС, кроме того усилить санкции против России и остановить российский газопровод "Северный поток-2". Рада призывает Европейский парламент безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток-2" как противоречащего нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам Энергетического сообщества, который несет риски для энергетической безопасности Европы.

Также мы информировали, что администрация Соединенных Штатов не будет вводить новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", который начали заполнять газом, во время президентства Джо Байдена. Кроме того, в США решили не накладывать санкции на компанию Германии, которая занимается эксплуатацией трубопровода.