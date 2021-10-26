Немецкое министерство экономики и энергетики направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) свое заключение по поводу сертификации "Северного потока - 2". В ведомстве пришли к выводу, что она не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При работе над заключением минэкономики ФРГ консультировалось с другими странами - членами Евросоюза. В итоге эксперты ведомства решили, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

"Министерство завершило анализ последствий процесса сертификации "Северного потока - 2" для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство. Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", - говорится в документе.

В ведомстве добавили, что тему независимости оператора "Северного потока - 2" от поставщика газа по трубопроводу не рассматривался.

Теперь после получения заключения немецкий регулятор продолжит анализ соответствия "Северного потока - 2" необходимым правовым предписаниям Евросоюза, что является частью процесса с сертификации.

Ранее, 15 октября, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обещал разработать оценку сертификации газопровода примерно в течение полутора недель. Как видно, ведомство уложилось в этот срок.

Как писала "Страна", в Украине допустили, что Европа может дать добро на запуск газопровода без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями.

Мы также приводили мнение Госдепа США, согласно которому сертификация "Северного потока - 2" продлится до марта 2022 года.