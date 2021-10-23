Сертификация российского газопровода "Северный поток-2" может затянуться на несколько месяцев, поскольку после того, как решение вынесет немецкий регулятор, "зеленый свет" должна дать Еврокомиссия.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, после того как Германия вынесет свое решение, соответствующее разрешение нужно будет получить от Еврокомиссии. У нее есть два месяца на рассмотрение заявки. А значит, процесс может быть затянут на несколько месяцев.

В то же время Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое является регулятором энергетического рынка, заявило, что находится в контакте с консорциумом Nord Stream 2 AG.

"Мы ведем переговоры с Nord Stream 2 AG и ожидаем, что будут предоставлены необходимые гарантии. Мы внимательно следим за соблюдением нормативных требований", - говорится в сообщении.

Напомним, Норберт Вальтер-Борьянс, сопредседатель Социал-демократической партии Германии, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, выступил за быстрый запуск газопровода "Северный поток-2".

Также мы писали о том, что в Германии получили заявку на сертификат "Северного потока-2" в середине сентября. Ее рассмотрение займет до четырех месяцев.