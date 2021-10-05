Регулирующий орган Германии в сфере энергетики обратился к швейцарской компании Nord Stream 2 AG с просьбой предоставить доказательства того, что российский газопровод "Северный поток-2" будет соответствовать нормативным требованиям Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

"Федеральное сетевое агентство запросило у Nord Stream 2 AG информацию и, при необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут соблюдены в контексте эксплуатации трубопровода", - сказано в заявлении агентства.

Это, в частности, касается недискриминационного доступа к сети газопровода других компаний и интеграции межсетевого соединения в зону немецкого рынка. Запрос сделан, поскольку не исключается начало эксплуатации газопровода уже в ближайшее время.

Регулирующий орган предупредил, что если Nord Stream 2 начнет эксплуатацию трубопровода без сертификации, это будет нарушением законодательства Германии и, возможно, повлечет за собой штраф.

"Nord Stream 2 продолжит предпринимать все необходимые усилия для обеспечения соблюдения всех применимых правил и норм", - заявил в свою очередь оператор.

Напомним, 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потка-2". Однако перед запуском газопровод должен пройти сертификацию, которая может занять месяцы.

Также сообщалось, что "Северный поток-2" начали заполнять газом.