Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок назвал ошибкой реализацию проекта "Северный поток - 2" и утверждает, что Россия приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе, как передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.



"Мы зависим от России (в области энергетики - Ред.). Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища", - сказала Бербок.

Она считает Европу "уязвимой для шантажа" в вопросах энергоснабжения.

"Это показывает, что безопасность и внешняя политика - это не только военные вопросы", - говорит лидер "зеленых".

Бербок убеждена, что при эксплуатации "Северного потока - 2" "должны соблюдаться европейские правовые предписания".

"Они предусматривают, что "Газпром" не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами", - добавила Анналена Бербок.

Напомним, сопредседатель "Зеленых" в новом правительстве может возглавить немецкий МИД, она считает, что Москва пытается использовать ФРГ в качестве рычага воздействия для запуска газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, на этой неделе первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом.

Также мы писали о том, что в Германии получили заявку на сертификат "Северного потока-2" в середине сентября. Ее рассмотрение займет до четырех месяцев.