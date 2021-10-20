Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок, которая планирует войти в правящую коалицию, обвинила Россию в газовом шантаже и призвала не спешить с запуском "Северного потока-2".

Об этом Бербок заявила в интервью медиагруппе Funke, пишет Deutsche Welle.

Сопредседатель "Зеленых", которая в новом правительстве может возглавить немецкий МИД, считает, что Москва пытается использовать ФРГ в качестве рычага воздействия для запуска газопровода "Северный поток-2".

"Мы видим игру в покер со стороны России", - сказала Бербок.

Анналена Бербок также заявила, что рост цен на газ объясняется повышенным спросом и ограниченным предложением, также, по его словам, Европа слышит заявления о России о сокращении поставок газа.

"Мы не должны позволять себя шантажировать", - заявила сопредседатель "Зеленых".

По словам Бербок, спешить с сертификацией российского газопровода не стоит.

"Согласно европейскому закону об энергетике, оператор трубопровода должен отличаться от того, кто проводит газ. Пока это одна и та же группа, лицензия на ведение деятельности не может быть выдана", - сказала она.

Отметим, что в будущей коалиции, переговоры о которой идут между социал-демократами, "зелеными" и либералами, Бербок претендует на пост министра иностранных дел.

Напомним, на этой неделе первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом.

Также мы писали о том, что в Германии получили заявку на сертификат "Северного потока-2" в середине сентября. Ее рассмотрение займет до четырех месяцев.