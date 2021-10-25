С США считают, что сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года. И если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу по существующим маршрутам.

Об этом сообщает агентство "Reuters" со ссылкой на заявление старшего советника Госдепа США Амоса Хохштейна в понедельник, 25 октября.

По словам советника, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2" может затянуться до марта следующего года. Поэтому, сообщил Хохштейн, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие маршруты.

"Вы не можете иметь и то и другое", - цитирует Хохштейна агентство Reuters.

Амос Хохштейн рассказал, что президент России Владимир Путин приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве политического оружия. Об этом свидетельствует факт, что у России есть газ для поставок, но она предпочитает не делать поставки через существующие маршруты, пока Европа не согласится с различными требованиями, которые не связаны с ситуацией с газом.

По словам чиновника Госдепа, США не изменили негативного отношения к "Северному потоку 2", но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий от его ввода в эксплуатацию.

Ранее "Страна" сообщала, что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" может затянуться на несколько месяцев, поскольку после того, как решение вынесет немецкий регулятор, "зеленый свет" должна дать Еврокомиссия.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин оценил возможность увеличения поставок российского газа в Европу. По словам президента Российской Федерации, как только немецкий регулятор даст разрешение на поставку газа по "Северному потоку 2", Россия сможет уже на следующий день после получения разрешения начать поставку на 17,5 млрд кубов газа.