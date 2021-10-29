Первая нитка газопровода "Северный поток-2", сертификация которого может продлится до весны следующего года, уже заполнена газом и готова к запуску.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы австрийской нефтяной компании OMV Альфреда Штерна.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом", - рассказал Штерн.

Напомним, Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что Европа может дать добро на запуск газопровода "Северный поток-2" без сертификации, потому что Россия пользуется кризисными ситуациями.

Также сообщалось, что в правительстве Германии не увидели угроз в "Северном потоке-2" ни для себя, ни для Европы. Министерство экономики ФРГ пришло к выводу, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Ранее "Страна" писала, "Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины" вслед за "Нафтогазом" подал заявку в немецкий энергетический регулятор на участие в сертификации "Северного потока-2".

