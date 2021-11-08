Строительство "Северного потока-2", первую нитку которого уже наполнили газом, завершилось. Таким образом состоянием на сегодняшний день газопровод готов к запуску.

Об этом сообщил топ-менеджер "Газпрома".

"Газопровод "Северный поток — 2" завершен и готов к запуску", — сказал в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

Напомним, Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что Европа может дать добро на запуск газопровода "Северный поток-2" без сертификации, потому что Россия пользуется кризисными ситуациями.

Также сообщалось, что в правительстве Германии не увидели угроз в "Северном потоке-2" ни для себя, ни для Европы. Министерство экономики ФРГ пришло к выводу, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

В свою очередь президент США Джо Байден все так же считает, что российский газопровод является фактором нестабильности для Украины и Европы. Но, будучи не в состоянии помешать его достройке, американская администрация переключила внимание на уменьшение негативных последствий его завершения.

В то же время процесс получения разрешения на эксплуатацию российского трубопровода "Северный поток-2" может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года. При этом, на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе.