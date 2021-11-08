Глава ГТС Макогон рассказал, когда ожидается решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2"
На этой неделе должно быть принято решение по поводу участия "Оператора Газотранспортной системы (ГТС) Украины" в сертификации российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом в Facebook сообщил глава компании Сергей Макогон.
В комментариях к публикации у Макогона спросили, есть ли новости от немецкого регулятора по поводу "Северного потока-2" и участию "Оператора ГТС Украины" в консультациях по его сертификации.
"Решение (по участию "Оператора ГТС Украины" - Ред.) ожидается на следующей неделе", - сообщил Макогон в воскресенье, 7 ноября.
Напомним, в середине октября заявку на участие в процессе сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2" подал украинский "Нафтогаз". Вслед за ним "Оператор ГТС Украины" также подал такую заявку.
Также мы писали о том, что в Германии назвали роль, которую может получить Украина при сертификации "СП-2". Немецкий регулятор сообщил, что у НАК "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" есть шансы получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2", то есть право высказать свое мнение.
Кроме того, мы сообщали, что Госдеп считает, что сертификация "Северного потока-2" продлится до марта 2022 года.