У НАК "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" есть шансы получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2". Эти ведомства уже подали необходимые заявки в Федеральное сетевое агентство Германии и Европейской комиссии на участие в сертификации. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издание, на рассмотрение документов уйдет около месяца.

"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - сообщил немецкий регулятор.

Напомним, Немецкое министерство экономики и энергетики направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) свое заключение по поводу сертификации "Северного потока - 2". В ведомстве пришли к выводу, что она не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Ранее, 15 октября, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обещал разработать оценку сертификации газопровода примерно в течение полутора недель. Как видно, ведомство уложилось в этот срок.

Как писала "Страна", в Украине допустили, что Европа может дать добро на запуск газопровода без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями.

Мы также приводили мнение Госдепа США, согласно которому сертификация "Северного потока - 2" продлится до марта 2022 года.