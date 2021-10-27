В среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге прошли переговоры главы "Газпрома" Алексей Миллера и заместителя премьер-министра Молдовы Андрея Спыну по газовому контракту.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга в своем Тelegram-канале

"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза",- сообщили в "Газпроме".

Ранее Кишинев назвал предложения "Газпрома" невыгодными для молдавской стороны. В холдинге, в свою очередь, заявили, что поставки газа в Молдову прекратятся 1 декабря, если Кишинев не заплатит долг за уже поставленное топлива с пеней в размере $709 млн.

Напомним, Украина поставила Молдове в долг природный газ. Республика сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября текущего года.

Также "Страна" сообщала, что из-за газового кризиса правительство Молдовы приняло решение ввести режим чрезвычайного положения до 20 ноября.