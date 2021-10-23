После переговоров Молдовы с российским "Газпромом" насчет газового контракта, в Кишиневе назвали предложения энергетической компании невыгодными для молдавской стороны.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну.

"Наш посыл во время переговоров всегда был одним и тем же: Республика Молдова хочет продолжить переговоры и подписать долгосрочный контракт между MoldovaGaz и "Газпромом", выгодный для обеих сторон. Предложение, которое сейчас делает "Газпром", невыгодно нашим гражданам. Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, включая выплату исторического долга за короткий срок, выше, чем предложения на международных газовых рынках. Республика Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", - заявил Спыну.

При этом он добавил, что российская сторона во время переговоров заверила, что "Газпром" без промедлений поставит дополнительные объемы газа за октябрь по пять миллионов кубометров в сутки.

По словам Спыну, Молдова хочет продолжать переговоры с "Газпромом", но при этом будет искать альтернативных поставщиков, "чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок".

Напомним, из-за газового кризиса в Молдове на месяц объявили режим чрезвычайного положения.

Также сообщалось, что Украина предоставит Молдове газ в долг.