Молдова попросила одолжить 15 млн кубометров газа. Фото: facebook.com/utg.ua

Молдова попросила у Украины одолжить около 15 миллионов кубометров газа, что составляет  0,08% украинских газовых запасов на сегодняшний день.

Об этом сообщает глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в своем Тelegram-канале.

По словам главы парламентского комитета, Кишинев обратился к Киеву с просьбой предоставить около 15 миллионов кубометров газа в долг. На данный момент в Молдове сложилась критическая ситуация с энергетикой и даже такой объем для республики важен.

"В наших газовых хранилищах 18,4 млн куб. газа. Объем 15 млн куб. - это 0,08% от наших запасов по состоянию на сегодня. Но для Молдовы это критически важный объем для страны уже в ближайшие дни - на период до подписания нового газового контракта", - написал Герус.

По его мнению, такие действия - это некая форма "аварийной помощи", которая является правильной практикой добрососедских отношений.

Сколько газа попросила Молдова у Украины. Скриншот из телеграм-канала Геруса

Напомним, в Молдове сложилась критическая ситуация с газом, 22 октября республика объявила режим чрезвычайного положения.

Также "Страна" сообщала, что Украина одолжит газ Молдове. Кишинев не будет платить за него деньгам, но потом вернет одолженный ранее природный ресурс.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.