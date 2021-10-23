Молдова попросила у Украины одолжить около 15 миллионов кубометров газа, что составляет 0,08% украинских газовых запасов на сегодняшний день.

Об этом сообщает глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в своем Тelegram-канале.

По словам главы парламентского комитета, Кишинев обратился к Киеву с просьбой предоставить около 15 миллионов кубометров газа в долг. На данный момент в Молдове сложилась критическая ситуация с энергетикой и даже такой объем для республики важен.

"В наших газовых хранилищах 18,4 млн куб. газа. Объем 15 млн куб. - это 0,08% от наших запасов по состоянию на сегодня. Но для Молдовы это критически важный объем для страны уже в ближайшие дни - на период до подписания нового газового контракта", - написал Герус.

По его мнению, такие действия - это некая форма "аварийной помощи", которая является правильной практикой добрососедских отношений.

Напомним, в Молдове сложилась критическая ситуация с газом, 22 октября республика объявила режим чрезвычайного положения.

Также "Страна" сообщала, что Украина одолжит газ Молдове. Кишинев не будет платить за него деньгам, но потом вернет одолженный ранее природный ресурс.