Украина бесплатно предоставит газ Молдове, где из-за энергетического кризиса объявили режим ЧП. О помощи с поставками газа к Киеву обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Об этом рассказал пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу, 22 октября.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", – рассказал Данилов.

Как объяснил секретарь СНБО, Украина будет поставлять для Молдовы газ в долг, но не за деньги. Потом Кишинев вернет Киеву поставленный ранее ресурс.

Напомним, в середине октября Молдова объявила состояние режима тревоги из-за газового кризиса. Помимо прочего, правительство решило выделить из госрезерва мазут, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

Также "Страна" сообщала, что 22 октября Молдова объявила режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса в республике. Режим чрезвычайного положения продлится месяц - до 20 ноября.

При этом стоит отметить, что в самой Украине большие проблемы с газом. Из-за необходимости его экономить многие города (втором числе Киев) до сих пор не включили отопление. В этих условиях решение отдать газ Молдове выглядит очень странно.

"Сложно было придумать что то худшее, чем одалживание газа Молдове на фоне падения рейтингов власти. Я, кстати, не совсем понял, по какой причине Молдова обратилась с этой просьбой к Украине, а не к своему патрону - Румынии", - написал по этому поводу у себя в телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.