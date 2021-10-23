"Самоуправство" Польши, официально поставившей национальные законы выше европейских, стало одним из главных вопросов на повестке дня прошедшего в Брюсселе 21-22 октября двухдневного саммита ЕС и, похоже, еще больше углубило разногласия среди европейцев.

В Брюсселе "выходку" поляков восприняли как прямой вызов. Часть европейских элит грозит антипольскими санкциями - от урезания бюджета до исключения из Евросоюза - "полэксита", другие склоняются к более мягкому подходу, опасаясь эффекта домино - распада ЕС. Явно Польшу поддержали только Словения и Венгрия, у которой тоже конфликт с Брюсселем.

Бельгия и Нидерланды, наоборот, выступили за жесткую позицию по Польше.

Президент Евросовета Шарль Мишель, по данным западных СМИ, всячески старался не допустить ожесточенного спора. А канцлер Ангела Меркель (с которой лидеры стран ЕС попрощались перед ее уходом на пенсию) призвала к диалогу и высказалась против санкций и изоляционных мер. В результате пока Польшу не наказали, а лишь высказали очередную озабоченность.

Впрочем, в итоговое коммюнике саммита попала совсем не Польша, а Беларусь. Лидеры ЕС заявили о готовности ввести санкции против Минска из-за миграционного кризиса, который продолжается с конца лета. Санкции могут коснуться не только физлиц, но и предприятий.

"Выход Польши через "черный ход"

По данным наших источников в дипломатических кругах ЕС, поведение Польши остается главной проблемой для евробюрократии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве наказания для Польши предложила подать еще один иск о нарушении договора о Европейском Союзе, урезать финансирования из бюджета ЕС, а также повторно применить статью 7 договора о Европейском Союзе. Последняя мера может привести к тому, что Польша будет лишена права голоса при голосовании по решениям ЕС.

По словам европейских дипломатов, с которыми на условиях анонимности общался журналист польского RMF24, главу Еврокомиссии в этом вопросе поддержало подавляющее большинство лидеров.

Одним из главных оппонентов Польши на саммите стали Нидерланды, выступавшие за замораживание средств для Польши из плана восстановления экономики, "пока не решится вопрос с независимостью польских судов".

О том, что "Польша бросила вызов ЕС", заявила на саммите и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Польша бросила вызов нашим фундаментальным ценностям, то есть бросила вызов нашему европейскому сообществу и сотрудничеству", - заявила Фредериксен.

Датский премьер подчеркнула, что существует нерушимая связь между финансовой помощью странам Евросоюза и сохранением в этих странах фундаментальных ценностей ЕС.

Более того, накануне саммита глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предупредил о возможном выходе Польши из ЕС. Такое мнение он выcказал в опубликованном в четверг интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Если вопрос верховенства закона и действия норм европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход", - заявил Вебер.

Польша в свою очередь стоит "насмерть". Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил ЕС в "шантаже" - так он назвал давление Запада на Польшу в конфликте вокруг польской судебной реформы.

"Польша планирует реформировать свою судебную систему "для соответствия некоторым аспектам, упоминаемым в решениях Суда ЕС - но не под давлением и шантажом", - заявил он на саммите, цитирует его RMF24.

Впрочем, польский вопрос, обсуждению которого уделили почти половину саммита, не попал в итоговое заявление. Лидеры ЕС пока ограничились обтекаемыми фразами.

"У нас была серьезная и интенсивная дискуссия по вопросу верховенства права, особенно с учетом ситуации в Польше. Здесь мы заявили Урсуле фон дер Ляйен и всей ЕК о нашей поддержке. Я сама, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, провела двустороннюю встречу с Матеушем Моравецким, мы выразили большую обеспокоенность и отметили необходимость выйти из дальнейшей спирали разногласий по поводу вопроса верховенства права. Речь идет не о юридической проблеме, но о политической проблеме", - сказала Меркель.

Впрочем, по данным наши источников в структурах ЕС, неофициально договорились урезать бюджет Польши на восстановление пострадавшей от пандемии экономики. А это может вылиться в новый виток конфликта между "старой" и "новой" Европой.

Ослабление ЕС

Эксперты полагают, что в многолетнем споре ЕС и Польши (а также дружественной ей Венгрии) каждый останется при своем мнении, а сам конфликт будет только нарастать.

"Позиция Польши и некоторых восточноевропейских государств расходится с позицией брюссельской бюрократии. Польша противостоит излишним централизаторским тенденциям в ЕС. Они занимают свою собственную позицию, которая сводится к позиции Эллочки Людоедки - "Не учите меня жить", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко. - Европа всячески пытается надавить на Польшу, чтобы та соблюдала некие принципы, в частности, это касается Конституционного суда, усиления режима Качиньского и правящей партии ПиС. Поляки всячески противостоять этой критике и пытаются показать, что они имеют право на суверенные действия. Но не стоит забывать, что Польша является одной из креатур США и проводником американских интересов в Европе. Эта позиция усилилась после брексита, когда Британия, еще один союзник США вышел из ЕС. На Польшу ориентируется ряд государств в Восточной Европе. И, соответственно, есть незримые нити, которые связывают Польшу с Венгрией, и даже зримые - Вышеградская четверка. Или же со странами Балтии. Поэтому понятное дело, что в центре внимания Брюсселя не только Польша".

В то же время "польский вопрос" ослабляет ЕС.

"Польская позиция не дает превратить ЕС в единое цивилизационное поле (каковым является Китай или Россия) с плановой экономикой и централизацией власти, к чему стремится Брюссель и чему не дает развиться Польша. Эта кризисная ситуация, пинг-понг между Польшей и ЕС буже продолжаться, несмотря ни на какие саммиты. Каждый останется при своем мнении. В Польше усиливается партия, которая ориентируется на Брюссель - партия Туска. Но при этом позиции ПиС Качиньского сильны, и сильны не только благодаря поддержке церкви и традиционных консервативных кругов, но и благодаря тому, что ПиС занял позицию поддержки суверенитета Польши", - говорит Бондаренко.

Украину, по его словам, спор между Польшей и ЕС мало коснется.

"Это не наши игры, это игры другого порядка. Весь мир играет в большие взрослые игры - объединения, торговые союзы, их волнует энергетические вопросы, военно-политические, начнется или нет Третья мировая война. А у нас переливается из пустого в порожнее - офшоры Зеленского, отставка Разумкова и еще две-три темы, которые интересны для украинцев и не интересны для Запада", - говорит эксперт.

По энергетическому кризису тоже не договорились

Саммит ЕС показал, что в рядах союза нет единства не только по Польше, но и по энергетическому вопросу.

"В заявлении лидеров стран говорится о готовности оказать поддержку потребителям и европейским компаниям. Однако предложение Испании, Италии и Греции о совместных закупках газа не встретило отклика со стороны Германии и других стран, которые расценивают нынешнее повышение цен как краткосрочный кризис", - сказал нам журналист "Евроньюс" Александр Казакевич.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан причиной энергетического кризиса в Евросоюзе назвал "утопические фантазии Еврокомиссии".

"Их утопические фантазии убивают нас, в этом проблема цен на энергию", - сказал он.

Кроме того, по словам Орбана, действия политиков ЕС убивают средний класс, являющийся основой европейской демократии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал скачок цен на газ "последствиями геополитических игр".

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что ЕС стоит постепенно отказываться от импорта углеродного топлива, 90% которого закупается в других странах. Помимо этого, она заметила, что электроэнергия из возобновляемых источников — самая дешевая, поэтому ускоренный "зеленый" переход на ветряные и солнечные электростанции, дескать, оправдан.

Польша, в свою очередь, предложила совместно закупать газ у зарубежных поставщиков, чтобы создать в Евросоюзе общий резерв "голубого топлива". К этому предложению скептически отнеслась Бельгия, которая считает, что такой шаг не поможет снизить цены на газ.

"Не удивлюсь, если Польша пойдет на переговоры с Россией. У них уже были попытки договориться с Россией относительно поставок газа без ЕС и общеевропейских систем. Несмотря на антироссийскую риторику в прошлом, позиция команды Качиньского очень прагматична. Это суперпрагматики, для которых не существует каких-то рамок и которые вряд ли будут говорить об общеевропейских принципах. Они будут говорить об интересах Польши", - говорит Бондаренко.