На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 22 октября было принято решение по поводу транспортировки газа через Украину в Европу. Киев намерен предложить европейцам перекачивать дополнительные 55 миллиардов кубометров газа в год сверх контракта с российским "Газпромом".

Об этом на брифинге после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, участники заседания заслушали представителей украинской газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украина" и протокольным решением постановили "определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европейского Союза в объемах не меньше 55 миллиардов кубометров в год".

Он пояснил: у Киева есть контракт с РФ на транспортировку 40 миллиардов кубометров. А Украина может предложить "нашим европейским друзьям", как он выразился, дополнительные объемы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Евросоюзе задумались о централизованной экстренной закупке российского газа.

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