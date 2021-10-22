В пятницу, 22 октября, правительство Молдовы на фоне газового кризиса приняло решение ввести в республике режим чрезвычайного положения. Режим вводится на 30 дней - до 20 ноября.

Об этом сообщает "Sputnik Молдова".

При этом режим ЧП не станет помехой для местных выборов, которые назначены на 21 ноября. ЧП решили ввести для того, чтобы отступить от некоторых законов, в частности выделить деньги из бюджета для компании Energocom и обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

Чрезвычайная комиссия сможет принимать решения об установке особого режима закупки природного газа в срочном режиме и выделении финансов для обеспечения закупки необходимого объема газа.

Помимо этого, комиссия сможет принимать при необходимости решения о рационализации потребления природного газа и других энергоресурсов и координировать деятельность СМИ касательно информирования населения о причинах и масштабах ЧС и принимать ряд других решений.

Украина, в свою очередь, выразила поддержку Молдове в связи с газовым кризисом. Энергетическая безопасность была одной из тем, которую глава МИД Дмитрий Кулеба обсуждал со своим коллегой из Кишинева.

"Мы уже предоставили Молдове определенное содействие и будем в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в тяжелые для нее времена не подвергается сомнению. Совместно мы сможем преодолеть любое давление России", - сказал Кулеба.

Напомним, в некоторых регионах Украины объявили чрезвычайное положение по отоплению бюджетных учреждений.

Почему так произошло подробно разбиралась "Страна".