Молдова, которая из-за энергетического кризиса объявила режим ЧП, получила от Украины и Румынии газ в долг. При этом голубого топлива стране хватит на пять дней - до 31 октября.

Об этом сообщила пресс-служба "Молдоватрансгаза" на своей странице в Facebook в среду, 27 октября.

"Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы, для внутреннего потребления", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов пятью днями ранее заявил, что Украина, несмотря на срыв отопительного сезона, решила одолжить Молдове газ.

Перед этим правительство Молдовы на фоне газового кризиса приняло решение ввести в республике режим чрезвычайного положения до 20 ноября.