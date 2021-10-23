В Газпроме" выступили с заявлением относительно газового кризиса в Молдове и выдвинули условия: если Кишинев не погасит долги с пеней в размере $709 млн, поставки будут прекращены с 1 декабря 2021 года.

Об этом сказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, пишет ТАСС.

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - заявил Куприянов.

По его словам, у Кишинева есть долга уже поставленный газ и он составляет $433 млн. Однако, если учесть просрочку платежей, общая сумма задолженности достигла $709 млн. Куприянов пояснил, что "Газпром" не может работать в убыток и допускать просрочек по налоговым выплатам.

Он добавил: "Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.

При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

"При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - сказал Куприянов.

Он сообщил, что "Газпром" относится с непониманием к информации о том, что Кишинев намерен ликвидировать "Молдовгаз", на котором висят долги за поставленный газ.

Напомним, в Молдове из-за газового кризиса объявили режим чрезвычайного положения. Украина согласилась поставить газ республике в долг.

Также сообщалось, что после переговоров Молдовы и "Газпрома" молдавская сторона сочла предложения компании невыгодными.