В пятницу, 22 октября, Владимир Зеленский созвал очередное заседание Совета национальной безопасности (СНБО). Оно было посвящено ситуации с коронавирусом и энергетикой.

Неофициально накануне сообщалось, что члены СНБО проанализируют, как выполняются решения в энергетической сфере, принятые с 2019 года. После чего вынесут ряд протокольных поручений. Например, для НАК "Нафтогаз Украина". По данным источников, речь будет идти о списке объектов социальной сферы, которым будет запрещено отключать свет и тепло. Также на заседании собирались обсудить энергетический кризис, в котором находится Украина.

Еще одна тема - ситуация с распространением коронавируса в Украине. В частности, темпы вакцинации, которыми президент недоволен.

Собрали главные заявления после заседания СНБО.

19:20 Еще одно решение - бесплатно поставлять газ в Молдову, которая после окончания контракта с "Газпромом", испытывает нехватку топлива. Это в то время, когда в Украине еще сидят без отопления миллионы людей.

19:16 Следующий вопрос СНБО - ситуация на Донбассе и на границе с Крымом. Минцифры поручили сделать приложение для жителей неподконтрольных территорий, с помощью которого они смогут обращаться в украинские госорганы.

19:13 Минздраву поручили нажать на вакцинацию до конца года.

19:12 С понедельника школы хотят отправить на каникулы, за исключением 1-4-х классов, хотя каникулы и так начинаются с 25 октября.

19:09 Еще один вопрос СНБО - коронавирус. Данилов напомнил, что сегодня был очередной рекорд. "Количество лиц, которые будут умирать - будет больше тысячи в день. И дело в вакцинации... Если страна не выйдет на 350-400 тыс вакцинированных за сутки - у нас будет большая проблема".

Данилов также рассказал, что больные штаммом "Дельта" требуют в четыре раза больше кислорода, чем обычным штаммом.

19:08 Еще одно решение СНБО - предложить европейцам транспортировать в ЕС не 40, как указано в контракте с "Газпромом", а сверх того 55 миллиардов кубометров газа в год.

В Европе сейчас огромный дефицит газа, и Украина хочет предложить свои мощности для транспортировки. Правда, как это можно будет сделать сверх заложенной в контракт с Россией цифры - непонятно.

Видимо, в Совбезе хотят, чтобы Европа "заставила" Москву изменить контракт с Украиной.

19:06 Первый вопрос - состояние дел в энергетике. О подготовке к отопительному сезону докладывал Шмыгаль, а также министры и глава "Нафтогаза" Витренко.

Совбез по итогу поручил Кабмину и местному самоуправления выполнить решения СНБО и указы президента, принятые еще летом. Сейчас происходит "саботаж по созданию полного энергетического баланса Украины", заявил Данилов.

В саботаже он обвинил олигархов. И заявил, что по этому вопросу создается специальная рабочая группа. Что будут делать с зашкаливающей ценой на газ - секретарь не уточнил.

Кабмину поручили за три дня предъявить механизм бесперебойных поставок газа бюджетным учреждениям.