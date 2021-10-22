На сегодняшнем заседании СНБО планируют проанализировать уровень выполнения решений, принятых с 2019 года в энергетической сфере, поэтому мероприятие завершится не традиционными решениями, а рядом протокольных поручений. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники.

По данным источников, уровень исполнения решений СНБО за 2019 год "стремится к нолю", начиная от первого - об обеспечении энергетического баланса в Украине. Потому ожидают, что президент Владимир Зеленский будет пытаться взывать к исполнительской дисциплине.

Протокольные поручения в основном будут касаться НАК "Нафтогаз Украина". Как утверждает источник, речь будет идти о списке объектов социальной инфраструктуры в отношении которых будет действовать запрет на отключение тепла и электроэнергии. Также будет обрисована ситуация с энергетическим кризисом, в котором сейчас находиться Украина.

Вторую часть заседания посвятят заболеваемости коронавирусом. По данным источника, в первую очередь будет подниматься тема вакцинации, уровнем которой Зеленский очень недоволен.

Ранее "Страна" писала о том, что Офис президента готовит предложение "контрабандистам" по выводу их из-под санкций СНБО.

Также мы сообщали, что Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал "словарь российской пропаганды".