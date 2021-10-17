У Зеленского просят суммы с 6-ю нолями за исключение из списков СНБО - источник

История с якобы ошибочным занесением в санкционные списки СНБО получила продолжение.

Источник в бизнес-кругах, связанный с участниками санкционного списка СНБО из числа "контрабандистов" и "воров в законе" сообщил "Стране", что им в течение последних недель поступили предложения от людей, связанных с Офисом президента, об исключении их из списка.

"Предлагают за деньги исключить из списка. Цена определяется в каждом конкретном случае. Называются суммы с шестью нулями. Судя по всему, заявление Данилова (секретарь СНБО - Ред.) о том, что в санкционном списке по более чем сотне людей нашли ошибки, а 9 могут оттуда исключить связано именно с этим. Показывают, что предложения по исключению из списка это не просто развод, а конкретное дело. Предложение поступило по нескольким людям из списка. Но люди платить не торопятся, так как подозревают, что могут кинуть, а то и подставить. Хотя если кого-то из списка начнут исключать, то может-быть кто-то и согласится решить вопрос. Правда, далеко не для всех санкции насколько критичны, чтоб за их снятие платить серьёзные деньги", - рассказывает наш источник.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Свободу ворам" рассказала, что означают новые решения СНБО.