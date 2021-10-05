Во вторник, 5 октября, в украинской столице прошел ежегодный Kyiv Global Summit "Woman. Trust. Peace" (Киевский глобальный саммит "Женщина. Доверие. Мир"). Он был посвящен проблемам расширения влияния женщин, построения инклюзивного общества, достижения мира и постпандемическому будущему. На мероприятии выступила и заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

О том, как прошел саммит, сообщают "Подробности".

Мероприятие организовали Национальная платформа "Женщины за мир" и Межфракционное парламентское объединение "Женщины. Мир. Безопасность". В нем приняли участие более 900 человек из Украины и из-за рубежа. Среди спикеров Kyiv Global Summit были глава подкомитета по гендерному равенству Парламентской ассамблеи Совета Европы Жермени Еглантина, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, экс-президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, генпрокурор Ирина Венедиктова, депутаты Рады разных созывов, эксперты и правозащитники.

"В нынешнем году в фокусе Kyiv Global Summit – вопросы равноправного лидерства, доверия, мира, инклюзивной политики и постпандемического будущего систем здравоохранения и образования. Мы уверены – объединив усилия всех женщин-лидеров Украины, объединив все политические возможности и ресурсы, мы сможем сформировать общую альтернативную повестку жизни нашей страны на ближайшее время и преодолеть существующие кризисы, восстановив экономическую и социальную справедливость", – заявила Наталья Королевская, Инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир", соорганизатора Kyiv Global Summit.

По результатам обсуждений, участники Kyiv Global Summit "Woman. Trust. Peace" приняли Декларацию и заявили о создании Коалиции действий – инновационного глобального партнерства политиков, представителей бизнеса и общественных лидеров.

Цель Коалиции – разработать инициативы для разморозки мирных процессов в Украине, вопросов безопасности, экономической и социальной справедливости.

А замглавреда "Страны" Светлана Крюкова привлекла внимание в своем выступлении к действиям украинской власти. Приводим полностью ее речь.

"Добрый день, уважаемые гости, коллеги и зрители. Имею честь выступать на панели, где главным является весьма романтичное и философское слово "доверие" - базовое в работе как для журналистов, так и для госслужащих. Именно на доверии держится аудитория СМИ. Именно доверие приводит избирателей на участки и позволяет политиком получать их голоса.

Месяц назад издание "Страна.ua" и нашего главного редактора Игоря Гужву решением СНБО внесли в санкционный список. Власти приказали украинским провайдерам заблокировать доступ к нашему сайту. Ни нам, ни обществу не объяснили причину. Под решение СНБО не подложили ни один документ. Санкции ввели без суда и следствия, публично демонстрируя, что так могут поступить с каждым.

Как можно доверять власти, которая травит своих же граждан, разрушает бизнес, которая обманывает по всем фронтам?

Хотите ещё примеры, чтобы мои слова вызвали доверие?

Власть объявляет тотальную вакцинацию и попустительствует рынку продажи паспортов вакцинации. Не может организовать вакцинацию нации, но при этом успевает обеспечивать платными вип-вакцинами себя и своих родственников.

Как можно доверять президенту, который призывает налогоплательщиков платить налоги, но при этом сам через друзей-советников покупает лондонскую недвижимость и годами уклоняется от налогов через офшоры?

Мы пишем об этом. Они пытаются нас закрыть. Это опять же о доверии.

Ещё пример?

Как можно доверять правительству, которое вводит тотальный карантин, при этом "лучшие" от власти позволяют себе закатывать тайные вечеринки в центре столицы? Демонстративно показывая, что им плевать на законы, которые они сами установили, плевать на все, на мораль, ответственность, опять же - на доверие.

"Страна" пишет об этом. Власть это раздражает. Они вносят нас в санкционный список, все так же пытаясь сохранить доверие своих симпатиков.

Не закрыть офшоры, уплатить налоги, а построить офшорную диктатуру.

Мы описываем, как депутаты получают зарплаты в конвертах, как платят деньги за отставку Разумкова, который выступил против санкционных решений. Они отмалчиваются и продолжают строить диктатуру. А мы продолжаем бороться и делать свою работу.

Чтобы сохранить доверие наших читателей".

Напомним, упомянутые Светланой Крюковой санкции против "Страны" СНБО ввел 20 августа.

Закрытие СМИ наряду с другими нарушениями прав человека в Украине попало в ежегодный доклад ООН.