"Страна" публикует список 107 воров в законе, при введении санкций против которых ошибся СНБО
"Страна" публикует список попавших под санкции воров в законе, по которым, как сказал вчера Данилов, закрались ошибки.
Только их на самом деле не 108, как сказал секретарь СНБО, а 107. Двое человек были внесены в список по два раза.
Отметим, что Данилов не говорил, что этих всех этих людей исключат из списка, но сказал, что по 9 попавшим под санкции людям ведется дополнительная проверка, по итогам которой санкции могут быть сняты.
Как уже писала "Страна", скорее всего среди этих 9 человек будут чеченцы из "батальона имени шейха Мансура", четверо из которых в мае попали под санкции как уголовники. Тогда по этому поводу возмущались ветераны АТО.
Список фигурантов списка "воров в законе", по которым были допущены ошибки:
- Єсін Єгор
- Чантурія Іраклі
- Лисенко Сергій
- Лобжанідзе Георгій
- Ашумов Гліб Ельбрусович
- Артемов Олександр
- Гвінцадзе Олександр
- Хмелідзе Георгій
- Абдуллаєв Елшад
- Абдуллаєв Раміль
- Агаєв Дашкин Гусейналі Огли
- Агаєв Руслан
- Агамалієв Афган Магаррам Огли
- Азімзада Вугар
- Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли
- Бадіров Каміль Вахід Огли
- Байрамов Ясаддін Наджаф Огли
- Гахраманов Аслан Ядигар Огли
- Гурбанзаде Асім Назім Огли
- Гусейнов Етібар Алі Огли
- Гусейнов Фуад Вілаят Огли
- Дашдаміров Єлчу
- Джаббаров Бахруз Валіяддін Огли
- Джафарлі Шаіг Ганбар Огли
- Зейналов Наміг
- Зейналов Расім
- Ібішов Камран
- Ібішов Канан
- Махмудов Ельчин Агалі Огли
- Мехтієв Пейман
- Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли
- Мухтаров Маммадгулу Фікрат Огли
- Нагдалієв Заур
- Рустамов Елмін
- Сулейманов Ельвін Ільгар Огли
- Халілов Ніджат Надір Огли
- Хасаногли Нофар
- Шукурлу Агшін Дамір Огли
- Юсіфов Сархан Сахіб Огли
- Юсіфов Хагверді Аділ Огли
- Акобджанян Самвел
- Алексанян Мехак Ваняєвич
- Аракелян Арутюн Деренікович
- Барсегян Арам
- Манукян Ґарнік Корюнович
- Денисенко Койрун
- Манукян Левон
- Манукян Самвел
- Мартиросян Андранік Грантович
- Саргсян Арташес Аветікович
- Саркісян Карапет Маміконович
- Хачатрян Радік Пайлакович
- Абакаров Абдулмуталім Гамзатович
- Абакаров Гамзат
- Абакаров Шаміль Алійович
- Абулкасов Гаджи Шамільович
- Абулкасов Шаміль Алієвич
- Гаджиєв Різван Сапігуллайович
- Гулієв Адалат Гулієвич
- Дадаєв Джамалутдін Магомедалієвич
- Дадаєв Нурутдін Магомедалієвич
- Маліков Каірбек
- Гамзатов Шаміль
- Сулейманов Магомед Магомедзакирович
- Аскеров Руслан
- Берія Паата
- Габелія Аліка Георгійович
- Герасін Торніке
- Дадахава Малхаз Вілєдович
- Кахіані Паата
- Квірквеліа Заза
- Кобалія Темур
- Автаєв Умхан
- Амагов Асламбек
- Вутсаєв Алві
- Газієв Алі
- Газієв Нажмудін
- Гайрабеков Лема Куйрієвич
- Гакаєв Шархан Вахаєвич
- Галієв Равіль
- Джамбулатов Рустам
- Довтаєв Аліхан Ісайович
- Жабраілов Сайд-Магомед
- Зайнутдінов Шаміль Камалутдінович
- Ідрісов Муслім
- Ісаєв Ваха
- Ісаєв Імран Абдулбакійович
- Іслангірієв Апті Магамедович
- Каімов Арбі
- Магaмадов Різван
- Межиєв Різван Маулатович
- Мірзоєв Садиг Ясір Огли
- Мусаєв Хізір Хожахмедович
- Мусітов Асламбек
- Саітов Зелімхан
- Сайнароев Салман Халітович
- Тадаєв Апті
- Хаптукаєв Муса Сайд-Ахмедович
- Хатуєв Ваха Салманович
- Шаіпов Магомед
- Шатов Муслім Ідрисович
- Шахгірієв Ібрагім Камалдінович
- Юсупов Умар Умаєвич
- Ясагов Адлан Умарович
- Расуєв Магамед Ахмутович
- Ескарбієв Адан
- Талібов Вахід
Напомним, "Страна" писала, что означают новые решения СНБО, принятые совбезом 15 октября.
Также мы сообщали, что в Минюсте анонсировали появление специальных тюрем для "воров в законе" в 2022 году.