"Страна" публикует список попавших под санкции воров в законе, по которым, как сказал вчера Данилов, закрались ошибки.

Только их на самом деле не 108, как сказал секретарь СНБО, а 107. Двое человек были внесены в список по два раза.

Отметим, что Данилов не говорил, что этих всех этих людей исключат из списка, но сказал, что по 9 попавшим под санкции людям ведется дополнительная проверка, по итогам которой санкции могут быть сняты.

Как уже писала "Страна", скорее всего среди этих 9 человек будут чеченцы из "батальона имени шейха Мансура", четверо из которых в мае попали под санкции как уголовники. Тогда по этому поводу возмущались ветераны АТО.

Список фигурантов списка "воров в законе", по которым были допущены ошибки:

Єсін Єгор Чантурія Іраклі Лисенко Сергій Лобжанідзе Георгій Ашумов Гліб Ельбрусович Артемов Олександр Гвінцадзе Олександр Хмелідзе Георгій Абдуллаєв Елшад Абдуллаєв Раміль Агаєв Дашкин Гусейналі Огли Агаєв Руслан Агамалієв Афган Магаррам Огли Азімзада Вугар Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли Бадіров Каміль Вахід Огли Байрамов Ясаддін Наджаф Огли Гахраманов Аслан Ядигар Огли Гурбанзаде Асім Назім Огли Гусейнов Етібар Алі Огли Гусейнов Фуад Вілаят Огли Дашдаміров Єлчу Джаббаров Бахруз Валіяддін Огли Джафарлі Шаіг Ганбар Огли Зейналов Наміг Зейналов Расім Ібішов Камран Ібішов Канан Махмудов Ельчин Агалі Огли Мехтієв Пейман Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли Мухтаров Маммадгулу Фікрат Огли Нагдалієв Заур Рустамов Елмін Сулейманов Ельвін Ільгар Огли Халілов Ніджат Надір Огли Хасаногли Нофар Шукурлу Агшін Дамір Огли Юсіфов Сархан Сахіб Огли Юсіфов Хагверді Аділ Огли Акобджанян Самвел Алексанян Мехак Ваняєвич Аракелян Арутюн Деренікович Барсегян Арам Манукян Ґарнік Корюнович Денисенко Койрун Манукян Левон Манукян Самвел Мартиросян Андранік Грантович Саргсян Арташес Аветікович Саркісян Карапет Маміконович Хачатрян Радік Пайлакович Абакаров Абдулмуталім Гамзатович Абакаров Гамзат Абакаров Шаміль Алійович Абулкасов Гаджи Шамільович Абулкасов Шаміль Алієвич Гаджиєв Різван Сапігуллайович Гулієв Адалат Гулієвич Дадаєв Джамалутдін Магомедалієвич Дадаєв Нурутдін Магомедалієвич Маліков Каірбек Гамзатов Шаміль Сулейманов Магомед Магомедзакирович Аскеров Руслан Берія Паата Габелія Аліка Георгійович Герасін Торніке Дадахава Малхаз Вілєдович Кахіані Паата Квірквеліа Заза Кобалія Темур Автаєв Умхан Амагов Асламбек Вутсаєв Алві Газієв Алі Газієв Нажмудін Гайрабеков Лема Куйрієвич Гакаєв Шархан Вахаєвич Галієв Равіль Джамбулатов Рустам Довтаєв Аліхан Ісайович Жабраілов Сайд-Магомед Зайнутдінов Шаміль Камалутдінович Ідрісов Муслім Ісаєв Ваха Ісаєв Імран Абдулбакійович Іслангірієв Апті Магамедович Каімов Арбі Магaмадов Різван Межиєв Різван Маулатович Мірзоєв Садиг Ясір Огли Мусаєв Хізір Хожахмедович Мусітов Асламбек Саітов Зелімхан Сайнароев Салман Халітович Тадаєв Апті Хаптукаєв Муса Сайд-Ахмедович Хатуєв Ваха Салманович Шаіпов Магомед Шатов Муслім Ідрисович Шахгірієв Ібрагім Камалдінович Юсупов Умар Умаєвич Ясагов Адлан Умарович Расуєв Магамед Ахмутович Ескарбієв Адан Талібов Вахід

Напомним, "Страна" писала, что означают новые решения СНБО, принятые совбезом 15 октября.

Также мы сообщали, что в Минюсте анонсировали появление специальных тюрем для "воров в законе" в 2022 году.