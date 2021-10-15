На заседании Совета национальной безопасности и обороны, состоявшемся в пятницу, 15 октября, ввели санкции против компании Mere, владельцами которой являются российские бизнесмены.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания в пятницу, 15 октября.

"Компания "Mere" после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать. Я бы хотел вас проинформировать, что на сегодняшний день единственный город, где продолжалась их деятельность – это Белая Церковь, но после сегодняшнего заседания СНБО они не могут работать на территории нашей страны", - сказал Данилов.

Компания Mere - проект владельцев российской сети "Светофор", которая принадлежит бизнесменам из Красноярска - Сергею и Андрею Шнайдерам.

Mere - сеть супермаркетов. Они себя позиционируют как магазины низких цен с товарами ежедневного потребления. Первый магазин на территории Украины компания открыла в августе 2020 года в Николаеве, но вскоре он закрылся. В июне 2021 года сеть заявила о возвращении в Украину и о планах открыть 40 магазинов по всей стране. После этого Данилов заявил, что СНБО предпримет шаги для прекращения работы сети в Украине.

Ранее "Страна" писала, что СНБО утвердил план обороны Украины, над которым работали два года.

Также мы сообщали, что СНБО ввел санкции против 237 человек, участвовавших в организации выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму.